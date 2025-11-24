الإثنين 24 نوفمبر 2025
السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين، تعرف عليهما

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار  رقم 671 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة سفنكس.

كما أصدر الرئيس  القرار رقم 668 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة اللوتس.
 

ونشر القراران في الجريدة الرسمية.
 

