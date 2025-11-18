توقيع أمر شراء الوقود النووي بين مصر وروسيا غدا

18 حجم الخط

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غدٍ الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع أمر شراء الوقود النووي، في خطوة محورية تُضاف إلى مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.

ويُشارك الرئيس السيسي ونظيره الروسي، يوم غدٍ الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعالية تاريخية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تنفيذ هذه الفعالية يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعتبر يومًا رمزيًا لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.



