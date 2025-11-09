رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقى سكان جنة لمناقشة مطالبهم

18 حجم الخط

عقد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من سكان كمبوند “جنة”، بحضور السادة مسؤولي القطاعات المختلفة بالجهاز وممثلي الشركة المتعاقدة مع الجهاز لإدارة وتشغيل الكمبوند، وذلك في إطار حرص الجهاز على التواصل المباشر والمستمر مع السكان والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم بشأن تطوير مستوى الخدمات المقدمة داخل المدينة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من الملفات الخدمية المهمة داخل كمبوند “جنة”، حيث استعرض رئيس الجهاز جهود الجهاز والشركة المسؤولة عن التشغيل في تحسين الأداء وتطوير المرافق والخدمات، بما يواكب ما تشهده المدينة من طفرة في أعمال التطوير والنهوض بالمظهر العام.



تطوير الزراعة ونظم الري:

وجّه رئيس الجهاز بضرورة رفع كفاءة أعمال الزراعة داخل الكمبوند وزيادة أعداد الأشجار والمساحات الخضراء، مع تحديث نظم الري لتقليل الفاقد والحفاظ على المزروعات والعمارات.

كما شدد على استمرار حملات مكافحة الآفات الزراعية بصفة دورية، مع إزالة التالف أولًا بأول واستبداله بزراعات تتناسب مع طبيعة الكمبوند وتليق بمستواه الراقي.



تعزيز منظومة الأمن:

وأكد المهندس أحمد رشاد على أهمية تعظيم دور منظومة الأمن داخل الكمبوند من خلال زيادة عدد الأفراد المدربين ورفع كفاءتهم، بما يضمن أعلى درجات الأمان والانضباط داخل المشروع، مع المتابعة المستمرة من مسؤولي الأمن بالجهاز.

كما شدد رئيس الجهاز على تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج العمارات والاهتمام بمستوى النظافة في مداخل العمارات والممرات، واستخدام مواد تنظيف آمنة وعالية الجودة للحفاظ على المظهر الجمالي العام.

كما وجّه بضرورة توفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الكهرباء والمياه والمصاعد من خلال الشركة المتعاقدة، لضمان استمرارية الخدمة وسرعة التعامل مع أي أعطال.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس أحمد رشاد الشريف أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة يحرص على استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية مع سكان الكمبوندات والمناطق المختلفة بالمدينة، بهدف الاستماع إلى الملاحظات والمطالب على أرض الواقع، والعمل على تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة معيشية آمنة ومريحة للمواطنين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه اللقاءات تمثل حلقة وصل مباشرة بين الجهاز وسكان المدينة، وتسهم في تعزيز الثقة والتعاون المشترك، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة الارتقاء الدائم بالخدمات وتقديم نموذج متميز للمدن الجديدة.

