مصرع شاب في تصادم موتوسيكل بـ "توك توك" بالدقهلية

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه في حادث تصادم موتوسيكل بـ “توكتوك” على الطريق بين قرية صهرجت الكبرى وقرية ميت أبو خالد طريق كفر الشهيد مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في تصادم موتوسيكل في توكتوك، بطريق كفر الشهيد مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.



على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع ايمن عماد أبو ستة 17 سنة جثة هامدة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى ميت غمر المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

