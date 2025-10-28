جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وألقى اللواء أحمد حسن أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة أشار خلالها إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم تقديرًا لتضحياتهم فى الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته، مشيدًا بالإنجازات التى حققتها الفرق الرياضية بالجمعية خلال الفترة الماضية.

العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات بين الفرق الرياضية من أعضاء الجمعية، شملت المنافسات ألعاب القوى وكرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة الريشة الطائرة واجتياز الموانع بالكراسى المتحركة، وإتسمت المسابقات بالروح الرياضية العالية، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية، وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس على الفرق الفائزة.

حضر فعاليات المهرجان الرياضى عدد من قادة القوات المسلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.