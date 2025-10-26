الإثنين 27 أكتوبر 2025
هل يوجد دليل علمي على وجود كائنات فضائية تزور الأرض؟ عالم فيزياء يرد

الكائنات الفضائية،
الكائنات الفضائية،
قال الدكتور أسامة شلبية، أستاذ فيزياء الفلك والفضاء بجامعة القاهرة، إن فكرة وجود كائنات فضائية تزور الأرض لا تستند إلى أي دليل علمي، مؤكدًا أن جميع الظواهر التي يُثار حولها الجدل تُفسَّر في إطار علمي واضح.

 

لا حياة مؤكدة خارج الأرض

وأوضح "شلبية" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن الحياة خارج كوكب الأرض لم تُثبت علميًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما يُعرف عن "الأجسام الفضائية" هو في الغالب أجسام طبيعية أو نفايات فضائية ناجمة عن الأقمار الصناعية.

المذنبات والنيازك ظواهر معروفة وليست غامضة

وأضاف أستاذ الفلك أن هناك نيازكًا ومذنبات وشهبًا معروفة المصدر، وبعضها يدخل الغلاف الجوي فيحترق، بينما يبقى بعضها في الفضاء، مشيرًا إلى أن احتمال اصطدام طائرة بمثل هذه الأجسام وارد لكنه نادر جدًا.

كما أوضح أن المذنبات تأتي من مناطق معروفة في الفضاء، لافتًا إلى أن ما يسمى بـ"الأطباق الطائرة" أو الظواهر الجوية غير المعرّفة لا علاقة لها بكائنات حية أو عاقلة، وإنما هي تصنيفات علمية مؤقتة لأي ظواهر لم تُفهم بعد.

المبالغات الإعلامية وراء انتشار فكرة "الزوار الفضائيين"

وأكد شلبية أن كل ما يُتداول في وسائل الإعلام عن كائنات فضائية هو في الغالب مبالغات أو تفسيرات خاطئة لظواهر فلكية طبيعية، موضحًا أن الأبحاث الفلكية الجارية حتى الآن لم تثبت وجود كواكب مأهولة أو صالحة للحياة.

وقال في ختام حديثه:"كل المعلومات العلمية المتاحة تؤكد أن الأجسام الفضائية موجودة، لكنها ليست كائنات حية، ولا يوجد أي دليل على أن كائنات فضائية زارت الأرض أو تتواصل مع البشر".

