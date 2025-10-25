موعد عرض ميزانيات المحامين تمهيدًا لاعتمادها من الجمعية العمومية

أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن موعد عرض ميزانيات النقابة العامة للمحامين عن الفترة من 2017 حتى 2024، تمهيدًا لاعتمادها من الجمعية العمومية.

وأوضح «علام» في بيان صادر اليوم السبت، أنه سيتم بدء عرض الميزانيات اعتبارًا من الثلاثاء 4 نوفمبر، على أن تُعرض بالتتابع الزمني، مع وجود فاصل زمني مدته ثلاثة أيام بين كل ميزانية وأخرى.

وأشار نقيب المحامين إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحضير للجمعية العمومية، وحرص مجلس النقابة على تحقيق الشفافية وتمكين الأعضاء من الاطلاع على التقارير المالية قبل اعتمادها رسميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.