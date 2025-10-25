الأحد 26 أكتوبر 2025
موعد عرض ميزانيات المحامين تمهيدًا لاعتمادها من الجمعية العمومية

أعلن  عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن موعد عرض ميزانيات النقابة العامة للمحامين عن الفترة من 2017 حتى 2024، تمهيدًا لاعتمادها من الجمعية العمومية.

وأوضح «علام» في بيان صادر اليوم السبت، أنه سيتم بدء عرض الميزانيات اعتبارًا من الثلاثاء 4 نوفمبر، على أن تُعرض بالتتابع الزمني، مع وجود فاصل زمني مدته ثلاثة أيام بين كل ميزانية وأخرى.

وأشار نقيب المحامين إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحضير للجمعية العمومية، وحرص مجلس النقابة على تحقيق الشفافية وتمكين الأعضاء من الاطلاع على التقارير المالية قبل اعتمادها رسميًا.

