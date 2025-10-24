ويجز يرد على انتقادات الجمهور لألبومه الجديد "عقارب": عملت اللي عليا ومبسوط بالنتيجة

أثار نجم الراب ويجز جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة حول ألبومه الجديد "عقارب"، الذي طرحه مؤخرًا، حيث قال إنه فخور بالإنجاز الذي قدمه بغض النظر عن آراء الجمهور.

وقال ويجز في تصريحات تلفزيونية: "أنا أول مرة أعمل ألبوم، وحاسس إني عملت اللي عليا، أو اللي أنا عايز أعمله. وفي كل الحالات، مش همّني الناس شايفاني إزاي طالما أنا مبسوط وعملت اللي كنت مخطط له".

تصريحات ويجز قوبلت بموجة انتقادات من بعض المتابعين الذين اعتبروا كلماته تحمل شيئًا من الغرور، وكتب أحد المعلقين: "خلاص أعمل ألبوم ومتنزلوش طالما رأي الناس مش فارق معاك"، فيما قال آخر: "يعني أنا جامد والناس هي اللي مبتفهمش؟".

في المقابل، دافع آخرون عن النجم الشاب، مؤكدين أن من حق الفنان أن يثق في فنه ورؤيته، معربين عن حماسهم لسماع أغنيته المنتظرة مع الكينج محمد منير، والتي من المقرر أن تُطرح قريبًا.

وكان ويجز قد حضر مؤخرًا حفل الأهرامات للإعلان عن جائزة "Grammy House Giza"، والمقرر انطلاقها عام 2026، حيث صرّح قائلًا: "في رأيي إن أغانيا بالكامل تستحق جرامي، ولو القرار بإيدي كنت أديت الجائزة لمحمد منير".

وأضاف أن منير يمثل مصدر إلهام كبير له منذ بداياته، قائلًا: "محمد منير أول ما طلع كان مختلف، وبيتهاجم من وقت للتاني، بس هو في حتة لوحده، ومزيكته كانت بتمثلني. وبحب كمان حمزة نمرة جدًا".

وعلّق ويجز أيضًا على الجدل الذي أثير حول ظهور الفنان آسر ياسين بالحلق في أحد حفلات العلمين، موضحًا: "هو ممثل، والدور اقتضى إنه يلبس حلق، وحتى لو مش دور، كل واحد حر، كل واحد يشتغل على نفسه وخلاص".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.