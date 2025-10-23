مخرجة "عيد ميلاد سعيد" لـ"فيتو": الفيلم لمس مشاعر الجمهور.. أولادي علموني التعامل مع أطفال العمل.. ولم أتوقع اختياره للمشاركة بالأوسكار (فيديو)

ضمن أفلام مهرجان الجونة السينمائي المشاركة في دورة العام الحالي 2025، عرض فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر في أول تجاربها الإخراجية، والذي تم اختياره أيضا ليمثل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية).

فيلم عيد ميلاد سعيد

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب، وتدور أحداثه حول توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة صاحب المنزل.

ورغم أن توحه لم تعرف يومًا متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

أبطال فيلم عيد ميلاد سعيد

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، والطفلة خديجة أحمد، ويروي فيلم “عيد ميلاد سعيد” قصة توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل.

المخرجة سارة جوهر

وتؤكد المخرجة سارة جوهر في تصريحات مع "فيتو" على هامش فعاليات المهرجان أن ردود فعل حضور الفيلم بعد عرضه كانت رائعة وكذلك دعمهم لها في تجربتها الجديدة بالعمل، مشيرة إلى أن الفيلم أيقظ مشاعر المشاهد ولمسهم بشكل حقيقي ومهم.

وتابعت: "الجمهور شاف أن الفيلم لمس تجارب في حياته.. وواجههم بحقائق صعبة للغاية.. كما أن الموضوع عندما يتواجد به أطفال فبيكون حساس أصدق وأكبر ردود الأفعال على عرض الفيلم في الخارج حاجة وفي بلدي حاجة تانية".

التعامل مع أطفال الفيلم

وعن تعاملها مع الأطفال خلال تصوير أحداث الفيلم أردفت سارة جوهر: "أحب أشكر أولادي لأنهم علموني كتير عن التعامل مع الاطفال.. لو كنت عملت فيلم عيد ميلاد سعيد بعد تخرجي من الجامعة كان هيبقى فيلم تاني فيه نظرات مختلفة وفي حته محتاجه تتطور في وجهة نظري".

"لو فهمت الاطفال بيفكروا ازاي واتعاملت معاهم على مستواهم هتقدر تاخد منهم المشاهد اللي انت عايزها"، بهذه الكلمات كشفت سارة جوهر عن أسلوبها التي اتبعته للتعامل مع الطفلتين ضحى رمضان وخديجة أحمد المشاركتين في العمل، مشيرة إلى أنها قامت باللعب معهما وإيصال إحساس الأم في التعامل معهما قائلة: "حسستهم أن أنا كأمهاتهم عشان أوصل للدرجة دي.. شكرا الأهالي انهم كان عندهم ثقة فيا وسايبين لي أولادهم ده مهم.. قعدنا سنة نذاكر الفيلم كله ونلعب مع الأطفال ونخرج معاهم عشان ياخدوا علينا والتصوير يبقى سهل".

مشاركة الفيلم في مسابقة الأوسكار

وعن مشاركة الفيلم في مسابقة الأوسكار، عبرت عن سعادتها باختيار اللجنة للفيلم قائلة: "لم أكن أتوقع مطلقا أن ذلك ممكن أن يحدث وأن يتم اختيار فيلمي من وسط مجموعة من الأفلام الرائعة للغاية والتي شاهدتها وتأثرت بها أيضا".

وعن تطور صناعة مثل هذه الأفلام في مصر مؤخرا، مشيرة إلى أن مصر نجحت مؤخرا في إنتاج أفلام تشارك في مهرجانات وتنجح أيضا في شباك التذاكر على غرار "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" و"ضي"، مؤكدة أن صناعة السينما في مصر بحاجة لهذه النوعية من الأفلام التي تستطيع جذب الجمهور تجاريا في السينمات وأيضا تحقق نجاحا في المهرجانات التي تعرض بها.

