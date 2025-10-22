الإسكان تستعرض تفاصيل محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر

قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية إلى محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بمرحلتيها الأولى والثانية وتوسعاتها، يرافقه الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، ومسئولي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان.

وفي مستهل الجولة، اطَّلع نائب وزير الإسكان ومرافقوه، على عرض توضيحي من مسئولي شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، لمنظومة الصرف الصحي بشرق النيل ونطاق خدمة الأحياء والمناطق المختلفة والتي تقدر حاليًا بـ ١٥ مليون نسمة، والمستهدف وصول نطاق الخدمة لـ ١٧ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠، كما تم استعراض الخطط المقترحة لتوسعات محطات رفع الأميرية والقلج وعين شمس والسلام ومحطة معالجة الصرف الصحي بالبركة بطاقة ٥٠٠ ألف م٣/يوم وصولًا إلى محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة إجمالية تصل إلى ٢.٥ مليون م٣/يوم وأعمال الإحلال والتجديد للمهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة تلك المحطات والاستغلال الأمثل للطاقات التصميمية المتاحة.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، على التنسيق الدائم والمستمر بين الجهات التابعة للوزارة لتلبية مختلف الاحتياجات المطلوبة للمدن والمناطق الجديدة شرق النيل، كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، أثناء العرض التقديمي لشركة الصرف الصحي بالقاهرة، الخطط المقترحة لتوسعات محطة معالجة الجبل الأصفر بطاقة مليون م٣/يوم والحلول الفنية المقترحة لرفع كفاءة المرحلتين الأولى والثانية للمحطة، مؤكدًا على ضرورة الوقوف على الحالة الفنية لمحطات الرفع وخطوط الطرد بمنظومة صرف شرق النيل والمستهدفات لزيادة نطاق الخدمة حتى عام ٢٠٤٠ وعام ٢٠٥٠.

كما قدَّم مسئولو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عرضًا توضيحيًا لمكونات المرحلتين الأولى والثانية بمحطة معالجة الجبل الأصفر ومنظومة إدارة الحمأة بالمحطة وأنظمة التحكم والمراقبة وخطة رفع كفاءة كافة المكونات الكهروميكانيكية بالمحطة وصولًا للسيب النهائي طبقا للمواصفات والمعايير القياسية.

وأكد نائب وزير الإسكان، أهمية التزام التحالف القائم على التشغيل والصيانة لمحطة معالجة الجبل الأصفر بالبرنامج الزمني لرفع كفاءة المهمات الكهروميكانيكية وتكثيف معدلات العمل، كما وجه بعمل دراسة متكاملة لاستغلال المسطحات بالمحطات العملاقة لتوليد الطاقة باستخدام الخلايا الشمسية.

وتفقد الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه، مكونات المرحلتين الأولى والثانية لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر.

وأكد نائب الوزير ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية لكافة العاملين والزائرين للمحطة وتفعيل خطط الطوارئ، مشيرًا إلى أهمية العمل المستمر على رفع كفاءة هواضم الحمأة لتوليد الطاقة بالمحطة، وضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتوفير استهلاك الطاقة الكهربية.

