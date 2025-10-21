الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة اليوم الثلاثاء “منتصف الأسبوع”، وسط تباين أداء المؤشرات ومالت للتواجد في المنطقة الخضراء.


 المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.54% وتقدر بـ64 نقطة ليصل الي 11581 نقطة بقيم تداول تجاوزت 6 مليارات ريال.

الكويت 

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.42% وتقدر بـ 37 نقطة ليصل إلى 8765 نقطة بقيم تداول 50 مليون دينار.
الإمارات

ارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.28%وتقدر بـ 16 نقطة ليصل إلى 5970 نقطة.

وفي أبوظبي ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.29% وتقدر بـ 30 نقطة ليصل إلى 10126 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.

