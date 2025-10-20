ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% عند مستوى 38039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 46621 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% عند مستوى 17136 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.11% عند مستوى 4272 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% عند مستوى 11662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 15919 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% عند مستوى 3834 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.692 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 37909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 46512 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 17072 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 11866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 15601 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 3834 نقطة.

