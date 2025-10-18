المدارس تستعد لامتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل.. مديريات التعليم تعلن الجداول والتعليمات.. وأولياء الأمور يطالبون بنماذج تحقق العدالة لجميع الطلاب

تستعد المديريات التعليمية والإدارات والمدارس على مستوي الجمهورية، لعقد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل، والتى ينطلق فى الأسبوع الأخير من أكتوبر الجارى.

حيث بدأت عدد من المديريات التعليمية في إعلان جداول امتحانات شهر أكتوبر، لطلاب صفوف النقل بالعام الدراسي الحالي 2025-2026.

امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

وجهت المديريات التعليمية عددا من التعليمات خلال عقد امتحانات شهر أكتوبر من أبرزها أنه يتم عقد الامتحانات خلال اليوم الدراسي، وأن المواد التي لا تضاف للمجموع كالتربية الرياضية والموسيقية هي مواد نجاح ورسوب، بالإضافة إلى التشديد على عدم الإخلال باليوم الدراسي، وخطط المناهج الدراسية بحيث يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة او فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية ومواصفات الورقة الامتحانية، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية وضوابط الامتحانات.

ومن جانبها، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات الوزارة بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية ودرجات أعمال السنة لمادة التربية الدينية لجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي، مؤكدة أنه يجرى التقييمات الأسبوعية للمادة داخل الحصة بصورة مبسطة بحيث لا تزيد على مفردتين فقط فى كل تقييم، وبحيث لا يزيد وقت تنفيذ التقييم على خمس دقائق حرصا على وقت الشرح.

أكدت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بما ورد في فاكس الإدارة المركزية للتعليم العام 9 أكتوبر بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والتقييم بمادة التربية الدينية لجميع المراحل التعليمية، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والدرجات والمفردات.

وفي سياق متصل، تابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية، استعداد أولياء الأمور والطلاب لامتحانات شهر أكتوبر 2025، والتي تُعد أول اختبار شهري في العام الدراسي الجديد 2025-2026.

"أمهات مصر": تطالب بنماذج متقاربة المستوى لامتحانات أكتوبر لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب

وطرحت عبير أحمد سؤالًا عبر صفحة الاتحاد وائتلاف أولياء الأمور على "فيسبوك"، قائلة: "امتحانات شهر أكتوبر قرّبت... جاهزين ليها ولا لسه بتستعدوا؟ شاركونا عشان نفيد بعض."

امتحانات أكتوبر

وأكدت عبير، أن امتحانات أكتوبر تمثل أول فرصة حقيقية للطلاب لقياس مستواهم الدراسي منذ انطلاق العام الجديد، مشيرةً إلى أهمية التعامل مع هذه الامتحانات بجدية لأنها تُظهر نقاط القوة والضعف، وتساعد الطلاب على تحسين أدائهم في الشهور القادمة.

وأضافت عبير، أن البداية الجيدة تصنع فرقًا كبيرًا في مسار العام الدراسي، قائلة: "اللي هيذاكر من دلوقتي ويستعد كويس، هيدخل الامتحان بثقة، وهيعرف إزاي يطور من نفسه في اللي جاي."

كما دعت عبير، أولياء الأمور إلى دعم أبنائهم وتشجيعهم بهدوء، دون ضغط أو توتر، معتبرةً أن الهدف من الاختبار ليس الدرجات فقط، بل فهم المواد وتثبيت المعلومات، مشددة على أن "كل امتحان هو خطوة نحو تحسين المستوى، وفرصة جديدة للتقدم."

وتفاعل عشرات الأمهات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، في فيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "بنحاول والله، المناهج صعبة جدًا وتقيلة علينا أوي، وخصوصًا في الآخر ولادنا بتتظلم بموضوع النماذج دي، بجد لازم حل! ليه ألاقي نموذج سهل لطالب، ونموذج متوسط لطالب تاني، ونموذج صعب جدًا؟ لازم يكونوا كلهم متساويين، ويراعوا فروقات التعلم، ويراعوا الطالب الضعيف، بجد لازم حل ضروري في الموضوع ده، وتكون في رقابة على الموجه وتعليمات في وضع الامتحان".

وأضافت ولي أمر أخرى: "بنستعد والله، بنحاول نذاكر أول بأول عشان مفيش حاجة تتراكم علينا، بس تعبنا، بنجري ورا بعض مش ملاحقين نذاكر، نروح مدارس ولا دروس ولا التقييمات، الموضوع كبير أوي وكثير على أولادنا بصراحة".

واستكملت ولي أمر: "والله بنحاول نقسم المذاكرة كل يوم جزء، عشان للأسف مفيش وقت للمذاكرة خالص، كل يوم بنراجع جزء من الأول عشان نلحق نخلص قبل الامتحانات".

