نجل مسن المنصورة: والدي نجا من الصدمة ومصر كلها سندته بعد واقعة الأتوبيس

أكد علي فوزي، نجل المسن الذي تعرض للسقوط من أحد الأتوبيسات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أن والده بخير حاليًا بعد الحادث الذي أثار تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال:"الحمد لله والدي دلوقتي بخير وكويس"، مشيرًا إلى أن الحالة النفسية لوالده ما زالت متأثرة جراء ما حدث، وأضاف:"هو طبعًا زعلان على الموقف.. وزعلان على نفسه برضه على اللي حصل معاه".

تفاصيل الواقعة

وروى نجل مسن المنصورة، تفاصيل ما جرى، موضحًا أن والده كان يحاول الصعود إلى الأتوبيس عندما أغلق السائق الباب فجأة دون أن ينتبه لوجوده، ما تسبب في سقوطه على الأرض.

وأشار إلى أن السائق الذي وصفه بـ"الشاب الجميل" لم يتعمد الحادث، لكنه تصرف بطريقة غير مسؤولة أدت إلى الموقف المؤسف.

استجابة فورية من الداخلية

وأشاد علي فوزي، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «كل الكلام» الذي يقدمه عمرو حافظ على قناة الشمس، بسرعة تجاوب الأجهزة الأمنية مع الواقعة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تحركت على الفور، وألقت القبض على السائق والمسؤولين عن الأتوبيس.

وأضاف أن النيابة العامة تولت التحقيق في واقعة أتوبيس المنصورة، قائلًا:"الداخلية قامت بدورها.. والنيابة واصلت التحقيق، ومصر كلها معانا على فكرة".

تقدير شعبي واسع

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكل من تفاعل واهتم بالحادث، مؤكدًا أن اهتمام الرأي العام والدولة بالواقعة يعكس إنسانية المصريين وتكاتفهم في المواقف الصعبة.

وقررت نيابة أول المنصورة تحت إشراف المستشار محمد شوقي، المحامي العام، والمستشار مصطفى سمرة، المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، والمستشار مصطفى تركيا، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، المستشار محمد اللبيشي، مدير نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل السائق والتباع في واقعة مسن المنصورة على ذمة القضية.

جاء القرار بعد سماع أقوال عمي فوزي صاحب واقعة السقوط علي الأرض، بعد منعه من استقلال السيارة ومواجهة المتهمين واعترافهما بارتكاب الواقعة كما ظهرت بالفيديو المتداول

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.