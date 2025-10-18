لخريجي الاقتصاد والعلوم السياسية، موعد امتحانات مسابقة الالتحاق بالسلك التجاري ومواصفاته

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، موعد امتحانات مسابقة السلك التجاري لعام 2025، للالتحاق بوظيفة ملحق تجاري، التي يجريها قطاع التمثيل التجاري بالوزارة، وذلك لخريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأكدت الوزارة أن الإثنين الموافق 27 أكتوبر هو أول أيام امتحانات المسابقة والتي ستبدأ باللغة العربية واللغات الأجنبية.

وتستكمل الامتحانات يومي الثلاثاء 28 اكتوبر 2025، بامتحان الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية، الأربعاء 29 اكتوبر 2025، بامتحان اقتصاديات التجارة الخارجية مصر والدول العربية والإفريقية، على أن تجرى الامتحانات بمجمع قاعات الامتحانات بـجامعة القاهرة.

وننشر خلال هذا التقرير مواصفات الورقة الامتحانات، وتوزيع الدرجات.

مواصفات الورقة الامتحانات لوظيفة ملحق تجاري وتوزيع الدرجات

وجاءت مواصفات الورقة الامتحانية لمسابقة الالتحاق بوظيفة ملحق التجاري في اللغات الأجنبية واللغة العربية كالتالي:

1- تتضمن ورقة امتحان اللغات الأجنبية ثلاثة أسئلة يجيب عنها المتقدم وتشمل ما يلي:

• السؤال الأول (100 درجة) لكتابة مقال باللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية / الفرنسية) في أحد الموضوعات الاقتصادية والتجارية.

• السؤال الثاني (50 درجة) للترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية / الفرنسية).

• السؤال الثالث (50 درجة فقط) للترجمة من اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية / الفرنسية / الألمانية / الإسبانية) إلى اللغة العربية، على ألا تكون اللغة الأجنبية الثانية هي ذات اللغة التي اختارها المتسابق كلغة أجنبية أولى.

(يشترط أن يحصل المتسابق على نسبة 60% كحد أدنى للنجاح في اللغة الأجنبية الأولى و50% كحد أدنى للنجاح في اللغة الأجنبية الثانية).

2- تتضمن ورقة امتحان التعبير باللغة العربية سؤالان يطلب من المتقدم الإجابة عليهما لاختبار قدرته على حسن التعبير وإلمامه بقواعد اللغة العربية (100 درجة):-

• السؤال الأول: يطلب من المتقدم الإجابة على سؤال واحد من واقع قراءته للروايتين التاليتين (50 درجة).

• الوعد الحق للدكتور / طه حسين.

• قصر الشوق للأديب / نجيب محفوظ.

• السؤال الثاني: يتكون من ثلاث موضوعات غير اقتصادية يختار المتقدم إحداها لكتابة مقال فيه (50 درجة)، ويشترط أن يحصل المتسابق على 60% كحد أدنى للنجاح في اللغة العربية.

مدة الامتحان أربع ساعات.

