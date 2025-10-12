وفاة نجمة هوليوود ديان كيتون بطلة فيلم "العراب" عن عمر ناهز 79 عاما

توفيت الممثلة الأمريكية ديان كيتون، الحائزة جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "آني هول" عام 1977، عن عمر ناهز 79 عاما، وفقا لمجلة "بيبول".



وقد اشتهرت كيتون في سبعينيات القرن الماضي بدورها في فيلم "العراب"، ومشاركتها في سلسلة من الأفلام للمخرج وودي ألين.

بالإضافة إلى جائزة الأوسكار، فازت كيتون بجائزتي جولدن جلوب - واحدة عن دورها في "آني هول" والأخرى عن دورها في فيلم "سومثينجز غوتا غيف".

وُلدت ديان كيتون عام 1946 في لوس أنجلوس باسم ديان هول، وهي الابنة الكبرى لعائلة مكونة من أربعة أطفال. والدها كان مهندسًا مدنيًا، ووالدتها ربة منزل تمتلك ميولًا فنية، وهي التي ألهمت ديان للسير في طريق الفن والتمثيل.

بدأت مشوارها الفني من المسرح المدرسي، ثم درست الدراما بعد تخرجها من المدرسة الثانوية، لكنها تركت الجامعة لتنتقل إلى نيويورك في ستينيات القرن الماضي بحثًا عن فرصة في التمثيل.

وهناك بدأت مشاركتها الأولى في عرض برودواي الشهير Hair عام 1968، قبل أن تحصل على ترشيح لجائزة توني عن مسرحية Play It Again, Sam عام 1969.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.