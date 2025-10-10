لأول مرة، مستشارة تشرف على انتخابات النقابات المهنية بالإسكندرية

في سابقة هي الأولى من نوعها، شهدت نقابة الأطباء بالإسكندرية اليوم تطورًا لافتًا في مشهد العمل النقابي، حيث تولّت المستشارة دينا محمد علي الإشراف الكامل على أعمال الجمعية العمومية للنقابة، لتكون بذلك أول سيدة من أعضاء النيابة الإدارية تتولى هذه المهمة داخل النقابة العريقة.

وقد أثار هذا الحدث اهتمام الأطباء والمتابعين، لما يعكسه من تقدير لدور المرأة في مواقع المسئولية، وحرص الهيئات القضائية على تمكين الكفاءات النسائية في المهام الرقابية والتنظيمية.

وأكد عدد من الحضور أن أداء المستشارة دينا محمد علي اتسم بـالانضباط والحزم والدقة في إدارة مجريات الجمعية العمومية، ما أضفى طابعًا من الجدية والتنظيم على أعمال اليوم.

