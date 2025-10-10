الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لأول مرة، مستشارة تشرف على انتخابات النقابات المهنية بالإسكندرية

المستشارة دينا محمد،
المستشارة دينا محمد، فيتو

في سابقة هي الأولى من نوعها، شهدت نقابة الأطباء بالإسكندرية اليوم تطورًا لافتًا في مشهد العمل النقابي، حيث تولّت المستشارة دينا محمد علي الإشراف الكامل على أعمال الجمعية العمومية للنقابة، لتكون بذلك أول سيدة من أعضاء النيابة الإدارية تتولى هذه المهمة داخل النقابة العريقة.

وقد أثار هذا الحدث اهتمام الأطباء والمتابعين، لما يعكسه من تقدير لدور المرأة في مواقع المسئولية، وحرص الهيئات القضائية على تمكين الكفاءات النسائية في المهام الرقابية والتنظيمية.

وأكد عدد من الحضور أن أداء المستشارة دينا محمد علي اتسم بـالانضباط والحزم والدقة في إدارة مجريات الجمعية العمومية، ما أضفى طابعًا من الجدية والتنظيم على أعمال اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء انتخابات نقابة اطباء الاسكندرية اخبار انتخابات نقابة الاطباء لاول مرة مستشارة بانتخابات النقابات المهنية

مواد متعلقة

بالأرقام، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالإسكندرية

الأكثر قراءة

أول صورة للشقيقات الثلاث المتوفيات داخل حمام منزلهن بالمنوفية

بحضور وزير الداخلية وأبطال مسلسل الاختيار 2، زفاف ابنة الشهيد محمد مبروك في أحد فنادق القاهرة

أجواء خريفية ممتعة، الأرصاد تعلن حالة طقس غد السبت

أكسيوس: نتنياهو لن يحضر قمة السلام مع ترامب بمصر

شبورة مائية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

اللجنة المصرية بغزة: تسيير 100 شاحنة لإعادة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة

الأهلي يعلن رحيل عماد النحاس ويوجه له الشكر

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع غينيا بيساو.. تصفيات مونديال 2026.. عودة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرئيس في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي

دار الإفتاء توضح الألفاظ الواردة للتشهد في الصلاة

موالاة اليهود للكفار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 80 من سورة المائدة

المزيد
الجريدة الرسمية