5 صور ترصد هطول الأمطار على الإسكندرية اليوم

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، هطول أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق وسط وشرق وغرب.

فيتو رصدت بعض الصور لسوء الأحوال الجوية بالمحافظة واستمرار هطول الأمطار.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تغزر أحيانا على بعض المناطق.

وجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، مكلفا المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

