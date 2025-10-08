رئيس حي شرق بالإسكندرية يقود حملات إزالة إشغالات قبل ساعات من القبض عليه

شهدت الساعات الأخيرة قبل القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية، المحكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيًا في قضية رشوة، نشاطًا ميدانيًا مكثفًا، حيث قاد عدة حملات لإزالة إشغالات الباعة الجائلين ومتابعة أعمال النظافة بنطاق الحي.

ورصدت عدسة فيتو جانبًا من الحملات التي نُفذت في شوارع ونجت ومحطة سيدي جابر وزنانيري، والتي أسفرت عن ضبط 54 حالة إشغال متنوعة.

نقلت مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية، رئيس حي شرق الإسكندرية، إلى مقر جهات التحقيق بالنيابة العامة، لتنفيذ إعادة الإجراءات فى الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد غيابيا في قضية رشوة.

كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.

البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد "ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

على الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كشف مصدر تفاصيل القبض على رئيس حى شرق الإسكندرية، والذى تولى منصب رئيس حى شرق الإسكندرية منذ أيام، بعد توليه حى وسط الإسكندرية.

واضاف "، أن القضية المتهم فيها رئيس حى شرق تزامنت مع تولى المتهم رئاسة مجلس ومدينة المحلة الكبرى، حيث تولى بعد ذلك رئاسة حى وسط الإسكندرية قبل توليه حى شرق، لافتا إلى أن القضية تحمل أرقام 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025 وجلسة الحكم فى القضية بجلسة 2025/4/19 والصادر فيها حكم غيابيا بالسجن المؤبد.

كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حى شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابى بالسجن المؤبد فى قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا.

البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حى شرق الإسكندرية، على ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

وعلى الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

