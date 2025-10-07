الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
أغلقوا المدرسة قبل موعدها، تحويل العاملين بابتدائية قومبانية لوقين بالبحيرة للتحقيق

شهدت الإدارة التعليمية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقعة إهمال وظيفي غريبة، وذلك عندما حضر مسئول إداري بالتربية والتعليم ليكتشف اغلاق إحدى المدارس بوابتها بالفترة المسائية قبل موعدها، ولم يجد أحدا من المعلمين أو الإداريين أو العمال وحتى التلاميذ، مما قرر إحالة جميع الموظفين لتحقيق.

خروج العاملين وتلاميذ المدرسة قبل مواعيد العمل الرسمية

كان الدكتور وليد زغلول عطية، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز كفر الدوار، يقوم بجولة مرورية لمدرسة قومبانية لوقين الإبتدائية، وعند وصوله للمدرسة وجد أن أبوابها مغلقة في تمام الساعة الرابعة والنصف أي قبل موعدها الرسمي، ولم يجد أحدا بها سواء من الموظفين أو العمال أو الطلاب..

تكثيف المتابعات بالفترة المسائية والتنبيه

وعلى الفور قرر إحالة جميع العاملين بالفترة المسائية للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددا على تكثيف المتابعات بالفترة المسائية والتنبيه على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية للمدارس، لضمان انتظام العملية التعليمية.

