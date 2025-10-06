الإثنين 06 أكتوبر 2025
قرينة السيسي: نستلهم من روح أكتوبر معاني التضحية والانتماء ونغرسها في نفوس أبنائنا

هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية القوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة. 

وقالت السيدة انتصار السيسي: “في هذه المناسبة العزيزة ذكرى انتصارات أكتوبر أستحضر بكل التقدير تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات رجال قواتنا المسلحة. نستلهم من روح أكتوبر معاني التضحية والانتماء، ونغرسها في نفوس أبنائنا وبناتنا، ليظل هذا الوطن حصنًا منيعًا بسواعد شبابه وإرادة شعبه العظيم”. 
 

