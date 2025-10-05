الأحد 05 أكتوبر 2025
حوادث

التحقيقات: لا توجد شبهة جنائية في العثور على جثة شاب في حوض مياه بالجيزة

إسعاف
إسعاف

كشف تحقيقات النيابة ملابسات العثور على جثة عامل داخل حوض مياه عميق مخصص لري المحاصيل الزراعية بإحدى المزارع بمنطقة الشيخ زايد.

وتبين من الفحص أن المزرعة تضم حوضا مائيا بعمق نحو 6 أمتار وطول 15 مترًا، وخلال مرور العامل برفقة صديقه على حافة الحوض، انزلقت قدمه وسقط بداخله، فيما حاول صديقه إنقاذه دون جدوى، ليلقى مصرعه غرقا، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن المتوفي، وحفظ التحقيقات في القضية. 

العثور على جثة عامل داخل حوض مياه عميق

البداية كانت بورود معلومات لمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة عامل داخل حوض مياه عميق مخصص لري المحاصيل الزراعية بإحدى المزارع بمنطقة الشيخ زايد.

وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

