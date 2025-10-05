التحقيقات: لا توجد شبهة جنائية في العثور على جثة شاب في حوض مياه بالجيزة

كشف تحقيقات النيابة ملابسات العثور على جثة عامل داخل حوض مياه عميق مخصص لري المحاصيل الزراعية بإحدى المزارع بمنطقة الشيخ زايد.

وتبين من الفحص أن المزرعة تضم حوضا مائيا بعمق نحو 6 أمتار وطول 15 مترًا، وخلال مرور العامل برفقة صديقه على حافة الحوض، انزلقت قدمه وسقط بداخله، فيما حاول صديقه إنقاذه دون جدوى، ليلقى مصرعه غرقا، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن المتوفي، وحفظ التحقيقات في القضية.

العثور على جثة عامل داخل حوض مياه عميق

البداية كانت بورود معلومات لمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة عامل داخل حوض مياه عميق مخصص لري المحاصيل الزراعية بإحدى المزارع بمنطقة الشيخ زايد.

وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.