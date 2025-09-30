الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ضيف "العالم غدا" على شاشة التليفزيون المصري

يحل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ضيفا على الإعلامية ريهام الديب في برنامج (العالم غدًا) على شاشة القناة الأولى، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

 

ويتحدث وزير الزراعة خلال اللقاء عن تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، من خلال استراتيجية شاملة للتوسع في الصحراء، وزيادة  الإنتاج الزراعي، والحفاظ على استدامة التنمية الزراعية.

 

صادرات مصر الزراعية

كما يتطرق إلى الطفرة التي شهدتها صادرات مصر الزراعية، وكيف استثمرت مصر مزاياها النسبية لزيادة هذه الصادرات. 

 

ويكشف الوزير عن الجديد بشأن تطبيق مبادرة الزراعة التعاقدية، ضمن الخطط الأهم لدعم المزارعين خلال المرحلة المقبلة.

 

ويشرح أوجه التعاون بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي.

 

يبث برنامج (العالم غدًا) علي شاشة القناة الأولي يوميًا من السبت إلي الجمعة في العاشرة مساءً، ويشارك في تقديمه ريهام الديب ومحمد ترك وليلي عمر.

ads