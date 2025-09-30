الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

محمود البزاوي ضيف برنامج فضفضت أوي، غدًا

محمود البزاوي، فيتو
كشفت منصة Watch It عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك” عن ضيف أحدث حلقات برنامج “فضفضت أوى" والمقرر عرضها غدا الأربعاء.

ونشر حساب المنصة صورة تجمع المخرج معتز التوني، مقدم البرنامج، مع الفنان محمود البزاوي ضيف الحلقة الجديدة.  

برنامج فضفضت أوي

"فضفضت أوي" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

