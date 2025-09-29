الإثنين 29 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

أبطال مسلسل "ولد وبنت وشايب" يحتفلون بالعرض الخاص لأولى حلقات المسلسل الليلة

مسلسل ولد وبنت وشايب،
مسلسل ولد وبنت وشايب، فيتو

يحتفل أبطال مسلسل ولد وبنت وشايب مساء اليوم الإثنين بالعرض الخاص لأولى حلقات المسلسل في أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد.

 

مسلسل ولد وبنت وشايب 

وكانت طرحت منصة “واتش إت” البوستر الرسمي لمسلسل “ولد وبنت وشايب”، لتشعل به حماس الجمهور قبل انطلاق عرضه المرتقب.

وتصدر نجوم العمل الملصق الدعائي، وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي ظهر بـ“لوك” مختلف.

وأعلنت المخرجة زينة عبد الباقي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد “ولد وبنت وشايب” مؤخرًا، حيث نشرت عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع "إنستجرام" صورة كلاكيت مكتوب عليها كلمة “فركش”، بالإضافة إلى فيديو من موقع تصوير آخر مشاهد العمل معلنة بذلك إسدال الستار على آخر مشاهد العمل.

يأتي مسلسل "ولد وبنت وشايب" من بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي المسلسل مكون من 10 حلقات ويعرض العمل على منصة WATCH IT.

 

