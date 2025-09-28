زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

أيام قليلة وستنعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهي اللجنة المعنية بتحديد أسعار الوقود وفقا للضوابط والمعايير المحددة، وتواصل أعمالها بشكل دوري لتقييم الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وفي هذا السياق، أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن احتمالية اتخاذ اللجنة قرارًا بإلغاء الدعم نهائيًا عن البنزين في اجتماعها القادم، حالة من القلق بين ملايين المواطنين، ويعود ذلك إلى الأثر المباشر لسعر الوقود على الحياة اليومية للمواطن، نظرًا لارتباطه بتكاليف النقل وأسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "فيتو " عن موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي وحجم الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين في ظل اتجاه الحكومة للإبقاء على الدعم المادي للسولار تجنبا لارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

الإبقاء على دعم السولار لارتباطه بعدد من الصناعات



أشار مصدر بوزارة البترول “لفيتو”، أن الدعم سيستمر على السولار بعد تحريك الأسعار المقبلة للبنزين لارتباطه بعدد من الصناعات واحتياجات المواطن اليومية، مبينا أنه المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري الخميس المقبل الموافق 2 من أكتوبر 2025، وهو الموعد المحدد للانعقاد، وذلك وفق جدول اجتماعات اللجنة الذي يعقد بشكل نصف سنوي وفقا لقرارتها الأخيرة بعد أن كان انعقادها قبل ذلك كل ثلاث شهور بمثابة أربع مرات في كل عام منذ تأسيس لجنة التسعير، وكان انعقادها في الشهور التالية: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام.

تخوف كبير من رفع الدعم

تتخوف شريحة كبيرة من المواطنين من رفع الدعم عن المواد البترولية، مما يترتب علي ذلك زيادة كبيرة في أسعار المواصلات بالإضافة الي زيادة كبيرة في كافة أسعار المواد الغذائية، حيث تعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية (بنزين وسولار) خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2024-2025.

الأمر الذي يدل على أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيًّا بنهاية ديسمبر 2025، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المُبرم مع صندوق النقد الدولي.

الأسعار المتوقعة للبنزين بعد الانعقاد

وتوقع عدد من خبراء الطاقة أنه من المحتمل زيادة في أسعار الوقود بنسبة كبيرة، لقرب انتهاء المدة المحددة لرفع الدعم، حيث قد تصل أسعار الوقود لأعلى من 20 جنيه للتر.

أسعار البنزين بعد الزيادة المتوقعة الأسبوع المقبل والتي قد يصل سعر البنزين إلى الآتي:

بنزين 95: زيادة بنحو 2 جنيه ليصل إلى 21 جنيهًا للتر.

بنزين 92: زيادة بنحو 2.75 جنيه ليصل إلى 20 جنيهًا للتر.

بنزين 80: زيادة بنحو 1.25 جنيه ليصل إلى 17 جنيهًا للتر.

فيما صرح مصدر بالهيئة العامة للبترول، أن أسعار البنزين بكافة مشتقاته سوف تشهد أكبر نسبة زيادة تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المائة وفقا لآخر تسعير أقرته اللجنة، مبينا أن آلية التسعير المحلي لأسعار الوقود في مصر تختلف جذريًّا بناءً على مستويات الأسعار العالمية.

وبين المصدر أن مسألة رفع الدعم يُحتّم علي لجنة التسعير المضي في الزيادة النصف سنوية، وذلك للاقتراب من رفع الدعم نهائيًّا بالإضافة الي تلميح الحكومة بأنها الزيادة الأخيرة وتوجيه هذا الدعم لخدمات أخرى مثل التعليم والصحة، مؤكدا أن لجنة التسعير الأخيرة رفعت أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 بالمئة، وأن اللجنة القادمة قد ترفع النسبة إلى 20 في المائة في أسعار البنزين.

نقل الدعم إلى خدمات الصحة والتعليم

وأشار إلى أن الحكومة تحرص على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، مبينا أن تكلفة الوقود لا تتوقف علي الشراء من الأسواق العالمية فقط، ولكن هناك عوامل أخرى منها النقل وتجهيز الوقود كمادة جاهزة للاستخدام تضاف إلى سعر الوقود.

وقال: إن الدولة تتحمل أكثر من 130 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة لدعم أسعار البنزين، وتعمل حاليا على توجيه هذا المبلغ لتخفيف هذا الدعم وتحويل الي القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية سيكون في شهر أكتوبر المقبل ووفق آخر انعقاد للجنة تسعير للمواد البترولية والتي أقرت بانعقادها كل 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.

أسعار البنزين اليوم

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في 11 أبريل الماضي عن زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي:

- بنزين 95.. 19 جنيه لتر

- بنزين 92.. 17.25 جنيه لتر

- بنزين 80. 15.75 جنيه لتر

- السولار.... 15.5 جنيه لتر

- والكيروسين....15.5 جنيه لتر

-المازوت المورد لباقى الصناعات بلغ سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

- وأسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه

- وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

- وطن الغاز الصب 16000 جنيه

- والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

- وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

