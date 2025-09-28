الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

الأحد 28 سبتمبر 2025
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل حار   نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

طقس السبت، تحذير من نشاط الرياح وارتفاع الأمواج بخليج السويس والبحر المتوسط

طقس اليوم الجمعة، أجواء خريفية وأمطار متوسطة بهذه المناطق

كما توقعت أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24
 

