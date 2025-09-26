السبت 27 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

بعد تحقيق ديو كيفك ع فراقي 100 مليون مشاهدة، محمد فضل شاكر: والدي عبقري

فضل شاكر ونجله، فيتو
حقق ديو كيفك ع فراقي للنجم اللبناني فضل شاكر والذي جمعه بنجله “محمد” أكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ طرحه، خاصة أن نجل الفنان اللبناني قال إنه كان ينتظر هذا الديو منذ 13 عامًا.

 

ديو كيفك ع فراقي 

في هذا السياق كشف محمد فضل شاكر كواليس تحضير الديو مع والده وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": "لم أتوقع يومًا هكذا نجاح الحمد لله الأغنية تخطت كل توقع والناس وصلها إحساسي أنا والعبقري فضل شاكر والدي، لم يكن هناك تحضيرات فعليًّا كنا قاعدين مع بعض وفرحانين وبنغني… كان عمل عفوي كله إحساس.

ألبوم محمد فضل شاكر الجديد

يستعد المطرب الشاب محمد فضل شاكر ، نجل المطرب اللبناني فضل شاكر، لتسجيل ألبومه الجديد الفترة المقبلة، بعد الديو الذي طرحه مع والده والذي يحمل عنوان “كيفك ع فراقي” وحقق نجاحًا كبيرًا.

ومن المفترض أن يبدأ “شاكر” في تسجيل أغاني ألبومه الجديد، بعد انتهائه من أحياء مجموعة حفلات خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أنه يستعد أيضًا لتصوير فيديو كليب جديد في فرنسا.

الجريدة الرسمية
