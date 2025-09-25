الخميس 25 سبتمبر 2025
تحويشة العمر، تجديد حبس أجنبية متهمة بسرقة مخدومتها في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس خادمة أجنبية متهم بسرقة مخدومتها في منطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.  

وقالت المجني عليها أن الأجنبية سرقت منها كمية من المشغولات الذهبية وزنت نصف كيلو، قائلة: “سرقت تحويشة عمري، أنا بحوش الفلوس في دهب وشايلاهم للزمن”.


وقالت المتهمة بعد حضور مترجم للتحقيقات معها إنها كانت تنتوي السفر إلى بلدها، ومن أجل ذلك حرصت على جمع أكبر قدر من الأموال والذهب لتأخذه معها.

وأضافت المتهمة أنها استغلت تواجد صاحبة الشقة في العمل، ثم سرقت كمية من المشغولات الذهبية واحتفظت بها، ولم تتمكن من بيعها حيث ضبطتها الأجهزة الأمنية سريعا.


سرقة مشغولات ذهبية بالسلام


تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول، يفيد بضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم بتهمة ارتكاب واقعة سرقة (مشغولات ذهبية – مبلغ مالي) من داخل مسكن إحدى السيدات "محل عملها" والكائن بدائرة القسم.
بمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

