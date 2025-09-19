الجمعة 19 سبتمبر 2025
دوي انفجارات كبيرة تهز العاصمة الأوكرانية كييف

كييف
كييف

 وقعت انفجارات في العاصمة كييف ودوت صفارات الإنذار في المدينة، حسبما ذكرت صحيفة "أوبشيستفونويه" الأوكرانية.

 وفي المقابل، أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، عن إصابة امرأة في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكني في قرية جروزسكويه في المقاطعة.

وكتب جلادكوف في قناته عبر "تيليجرام" اليوم الجمعة: "أُصيبت امرأة نتيجة هجوم بطائرة مسيرة من طراز "إف بي في" على مبنى سكني في قرية غروزسكويه في منطقة بوريسوف، حيث نُقلت إلى مستشفى مدينة بيلغورود رقم 2".

 

وبحسب حاكم المقاطعة، تلقت المصابة الرعاية الطبية اللازمة وغادرت المستشفى لتلقي العلاج في العيادات الخارجية، كما أسفر الهجوم عن تضرر سقف مبنى وشقة واحدة فيه.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 4 مسيرات أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم. وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة: "خلال الليلة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم".

العاصمة الاوكرانية كييف الحرب الروسية الأوكرانية مقاطعة بيلغورود المسلحة الأوكرانية

