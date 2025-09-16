الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نشاط الرئيس السيسي خلال النصف الأول من سبتمبر (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

تصدرت القمة العربية الإسلامية بالدوحة نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من الأول  حتى 15 من سبتمبر الجاري ، حيث شارك الرئيس  في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي عقدت في الدوحة، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.

وأكد الرئيس السيسي على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، حكومةً وشعبًا.

مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط

كما ألقى كلمة مصر خلال أعمال القمة الاستثنائية، استعرض فيها رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأكد على ثوابت السياسة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما عقد الرئيس عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تلك الفترة تيرجيه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وكو رينشيان، الرئيس والمؤسس لمجموعة "صنجرو" الصينية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

السيسي يلتقي رئيسي شركتي سكاتك وصنجرو

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب في بداية اللقاء برئيسي شركتي سكاتك وصنجرو، مثمنًا التعاون القائم بين مصر والشركتين، حيث أكد سيادته أهمية هذا التعاون من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك في إطار جهود مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط.

 مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" استعرض الجهود التي تبذلها الشركة في توفير الطاقة النظيفة والوقود الأخضر في مختلف دول العالم، وكذا الموقف الراهن للتعاون القائم بين الحكومة المصرية والشركة، والذي انعكس في تزايد عدد وحجم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث تعد مشروعات شركة سكاتك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر من أهم المشروعات الناجحة ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، والتي تم اعتمادها كمبادرة رئاسية في العمل المناخي، وتقدر محفظة الاستثمارات التي تقوم شركة سكاتك بتنفيذها ضمن محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي بقيمة 3,6 مليار دولار، لمشروعات محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بنجع حمادي، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1 جيجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ساعة تخزين بطاريات لصالح شركة مصر للألومنيوم، ومشروع مصر للهيدروجين الأخضر الذي  يهدف لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع مزرعة شدوان لإنتاج الرياح في منطقة رأس شقير، ومشروع الأمونيا الخضراء في دمياط.

 إنتاج مكونات محطات الطاقة الكهربائية

من جانب آخر، عرض رئيس مجموعة "صنجرو" جهود الشركة في إنتاج مكونات محطات الطاقة الكهربائية وتصنيع بطاريات التخزين، حيث تم بحث التعاون القائم بشأن إنشاء مصنع بسعة 10 جيجاوات سنويا لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة في مصر، حيث أبدى  كو رينشيان استعداد مجموعة صنجرو للتعاون مع مصر لتوطين هذه الصناعة اعتمادًا على البنية التحتية التي تتمتع بها مصر، وكذلك بعض مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة.

فرص التعاون الثلاثي بين الدولة المصرية وشركة "سكاتك" النرويجية" وشركة "صنجرو" الصينية

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء أيضا بحث فرص التعاون الثلاثي بين الدولة المصرية وشركة "سكاتك" النرويجية" وشركة "صنجرو" الصينية، حيث أكدت الشركتان اعتزازهما بحرص الدولة المصرية على تيسير استثماراتهما في مصر بما يتوافق مع الرؤية المصرية الهادفة لوضع مصر على قائمة الدول المصنعة والمصدرة للطاقة الخضراء.

وقد أكد الرئيس، في هذا السياق، على ضرورة تعظيم فرص التعاون مع شركة سكاتك ومجموعة صنجرو، وذلك في إطار الاستفادة من سياسة الدولة الرامية لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية، وتذليل أية عقبات أمام عمل الشركتين في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي

مواد متعلقة

قرار جمهوري بتعيين علاء الشريف أمينا عاما لمجلس الوزراء لمدة عام

برنامج عمل مكثف، ملك إسبانيا يزور مصر اليوم

رسائل نارية لإسرائيل وشعبها، كشف حساب السيسي في قمة الدوحة (فيديو وصور)

مشاركة ناجحة بقمة الدوحة، السيسي يؤكد ثوابت السياسة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي

قمة مصرية إيرانية بالدوحة.. السيسي وبزشكيان يرفضان مخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم.. ويبحثان تحقيق المصالح المشتركة وفقًا لمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الدول

لوقف العدوان الإسرائيلي، أقوى تحذيرات السيسي لقادة فرنسا وبريطانيا وكندا وقطر والأردن والسعودية

موجات غير مسبوقة من النزوح والهجرة غير الشرعية، السيسي يحذر أوروبا من تهجير الفلسطينيين

السيسي يطالب بالتصدي لكافة إجراءات تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه وتصفية القضية

الأكثر قراءة

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

سرقة فيلا مخرج شهير في أكتوبر والأمن يكثف جهوده لضبط المتهم

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads