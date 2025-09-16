نشاط الرئيس السيسي خلال النصف الأول من سبتمبر (فيديو)

تصدرت القمة العربية الإسلامية بالدوحة نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من الأول حتى 15 من سبتمبر الجاري ، حيث شارك الرئيس في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي عقدت في الدوحة، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.

وأكد الرئيس السيسي على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، حكومةً وشعبًا.

مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط

كما ألقى كلمة مصر خلال أعمال القمة الاستثنائية، استعرض فيها رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأكد على ثوابت السياسة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما عقد الرئيس عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تلك الفترة تيرجيه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وكو رينشيان، الرئيس والمؤسس لمجموعة "صنجرو" الصينية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

السيسي يلتقي رئيسي شركتي سكاتك وصنجرو

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب في بداية اللقاء برئيسي شركتي سكاتك وصنجرو، مثمنًا التعاون القائم بين مصر والشركتين، حيث أكد سيادته أهمية هذا التعاون من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك في إطار جهود مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط.

مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" استعرض الجهود التي تبذلها الشركة في توفير الطاقة النظيفة والوقود الأخضر في مختلف دول العالم، وكذا الموقف الراهن للتعاون القائم بين الحكومة المصرية والشركة، والذي انعكس في تزايد عدد وحجم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث تعد مشروعات شركة سكاتك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر من أهم المشروعات الناجحة ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، والتي تم اعتمادها كمبادرة رئاسية في العمل المناخي، وتقدر محفظة الاستثمارات التي تقوم شركة سكاتك بتنفيذها ضمن محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي بقيمة 3,6 مليار دولار، لمشروعات محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بنجع حمادي، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1 جيجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ساعة تخزين بطاريات لصالح شركة مصر للألومنيوم، ومشروع مصر للهيدروجين الأخضر الذي يهدف لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع مزرعة شدوان لإنتاج الرياح في منطقة رأس شقير، ومشروع الأمونيا الخضراء في دمياط.

إنتاج مكونات محطات الطاقة الكهربائية

من جانب آخر، عرض رئيس مجموعة "صنجرو" جهود الشركة في إنتاج مكونات محطات الطاقة الكهربائية وتصنيع بطاريات التخزين، حيث تم بحث التعاون القائم بشأن إنشاء مصنع بسعة 10 جيجاوات سنويا لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة في مصر، حيث أبدى كو رينشيان استعداد مجموعة صنجرو للتعاون مع مصر لتوطين هذه الصناعة اعتمادًا على البنية التحتية التي تتمتع بها مصر، وكذلك بعض مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة.

فرص التعاون الثلاثي بين الدولة المصرية وشركة "سكاتك" النرويجية" وشركة "صنجرو" الصينية

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء أيضا بحث فرص التعاون الثلاثي بين الدولة المصرية وشركة "سكاتك" النرويجية" وشركة "صنجرو" الصينية، حيث أكدت الشركتان اعتزازهما بحرص الدولة المصرية على تيسير استثماراتهما في مصر بما يتوافق مع الرؤية المصرية الهادفة لوضع مصر على قائمة الدول المصنعة والمصدرة للطاقة الخضراء.

وقد أكد الرئيس، في هذا السياق، على ضرورة تعظيم فرص التعاون مع شركة سكاتك ومجموعة صنجرو، وذلك في إطار الاستفادة من سياسة الدولة الرامية لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية، وتذليل أية عقبات أمام عمل الشركتين في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.