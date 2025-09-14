صفارات الإنذار تدوي بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان إن صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل إثر رصد مسيّرة.

إعلام إسرائيلي: مروحية لاحقت المسيّرة شمال إيلات



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مروحية لاحقت المسيرة التي اخترقت الأجواء شمال إيلات في محاولة لإسقاطها.

وفي السياق ذاته قالت كتائب سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون جنود جيش الاحتلال وآلياته في محيط مسجد حليمة جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، في بيان صادر عنها: إنها دمرت بعبوة، دبابة ميركافا إسرائيلية خلال توغلها في محيط صالة اليازجي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

