إصابة 5 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بأبو النمرس

انفجار اسطوانة غاز
انفجار اسطوانة غاز

أصيب 5 أشخاص بحروق إثر انفجار اسطوانة غاز داخل منزل بقرية زاوية أبو مسلم  بـمنطقة أبو النمرس.


انفجار اسطوانة غاز بأبو النمرس

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى بانفجار إسطوانة غاز داخل منزل بقرية زاوية أبو مسلم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بحروق بالوجه والذراعين والرقبة، وتم نقل المصابين إلي المستشفي  لتلقي العلاج اللازم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

