وزير الخارجية يتوجه إلى أبو ظبي في زيارة ثنائية

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم، في زيارة ثنائية يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين الإماراتيين.

تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية سبل تعزيز العلاقات المصرية-الإماراتية في مختلف المجالات، فضلًا عن تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

