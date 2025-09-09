إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني



يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، الحصول على نتيجة التنسيق الخاصة بهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

وللحصول على النتيجة يمكن للطلاب اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

ستظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق والكلية التي تم ترشيحه لها.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية له.

