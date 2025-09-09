الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
أخبار مصر

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني 
 

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، الحصول على نتيجة التنسيق الخاصة بهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
وللحصول على النتيجة يمكن للطلاب اتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.
  • يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
  • ستظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق والكلية التي تم ترشيحه لها.
    يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية له.

موقع التنسيق الإلكتروني المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 تنسيق الثانوية العامة 2025 تنسيق طلاب الثانوية العامة تنسيق القبول بالجامعات طلاب المرحلة الثالثة

