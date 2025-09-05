تشغيل جهاز الإيكو بمستشفى أبوتشت المركزي ضمن خطة تطوير الخدمات الطبية

قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم تشغيل جهاز الإيكو الحديث بمستشفى أبوتشت المركزي، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز خدمات تشخيص وعلاج أمراض القلب داخل نطاق المحافظة.

وأكد أن تشغيل الجهاز يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث التجهيزات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية، بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين.

كما أشار إلى أن الجهاز يُعد من أحدث التقنيات في مجال تشخيص أمراض القلب، حيث يتيح تصوير القلب بدقة عالية، وفحص صماماته وعضلته القلبية دون تدخل جراحي، مما يُساعد على الاكتشاف المبكر لأمراض القلب المختلفة.

وأضاف، أن الجهاز مزود بخصائص متقدمة تشمل التصوير الثنائي والثلاثي الأبعاد، وقياس تدفق الدم داخل القلب، إلى جانب إمكانيات تصوير دقيقة وسريعة تدعم الأطباء في اتخاذ قرارات علاجية دقيقة وفي الوقت المناسب.

ولفت إلى أن عيادة القلب تعمل يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، تحت إشراف استشاري متخصص في أمراض القلب والعناية المركزة، لتوفير خدمات الكشف والمتابعة الدورية للمرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي نورالدين تمام، مدير مستشفى أبوتشت المركزي، أن تشغيل الجهاز يُمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة الصحية المقدمة لأبناء المركز، حيث يُسهم في تقليل الحاجة لتحويل المرضى إلى مستشفيات خارجية لإجراء الفحوصات الدقيقة، ويعكس التزام المستشفى بتوفير خدمات طبية متقدمة ضمن إطار منظومة صحية متكاملة تخدم أبناء المحافظة.

وذلك ياتى في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

