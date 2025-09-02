الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
رئيس جامعة جنوب الوادى يتابع تنفيذ الحوكمة الإلكترونية للمشروعات الهندسية

الدكتور أحمد عكاوي
الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي،فيتو

 

استعرض الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي تطبيق الحوكمة الإلكترونية على كافة المشروعات الهندسية الجارية والمستقبلية والمخطط لها داخل الجامعة،وذلك بحضور المهندس على فكرى مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمهندس أحمد النجار بمركز المعلومات.

التحول الرقمي الشامل بقنا
 

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة إن إطلاق تطبيق "تشييد" الخاص بالإدارة الهندسية يأتي في إطار توجه الجامعة نحو التحول الرقمي الشامل، مؤكدًا أن التطبيق يمثل خطوة نوعية ستنعكس بشكل مباشر على كفاءة المشروعات وسرعة إنجازها. وأوضح أن التطبيق سيتيح للجامعة نظامًا متكاملًا لإدارة التعامل مع المقاولين، ومتابعة المشروعات وفق جداول زمنية محددة، بما يضمن الشفافية والدقة في كل مراحل التنفيذ.


وتابع رئيس الجامعة حجم الإنجاز في المشروع وعملية حصر المشروعات، والتبويب الخاص بالتطبيق والصلاحيات المتاحة لفريق العمل، ومراحل العمل بالمشروع وتقارير الإنجاز الدورية.

