الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار من النيابة بشأن إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالتجمع

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

 أمرت  نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل سائقي سيارتين اصطدمتا ببعضهما البعض مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص أعلى الطريق بالتجمع الخامس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


حادث التجمع الخامس 

 تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق التجمع الخامس، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.


قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة القاهرة الجديدة التجمع الخامس حادث التجمع الخامس غرفة عمليات النجدة منطقة التجمع الخامس النيابة العامة

مواد متعلقة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكفر الدوار

أخبار مصر اليوم: أول تعليق من البترول على حادث انفجار خط الغاز بالإسماعيلية.. هيئة الدواء تصدر دليلا للاستخدام الرشيد لـ أدوية الأورام.. تحذير لسكان هذه المناطق بسبب المونوريل

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في الأهلي لاختيار خليفة ريبيرو

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

والد نزال ضحية مطاردة الواحات: أهالي المتهمين هددونا وعرضوا 100 ألف جنيه للتصالح

أخبار مصر: اليوم تطبيق قانون العمل الجديد، صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة، نص أقوال أم سجدة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

10 معلومات عن مستجدات توفير المياه للشرب والمشروعات الزراعية

التعليم تكشف حقيقة الكتب المتداولة للمرحلة الثانوية بالعام الدراسي الجديد

ما هي أدوات أعضاء مجلس النواب في الرقابة على الحكومة؟

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads