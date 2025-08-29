كل ما تريد معرفته عن انتخابات النواب، الجدول الزمني وفرص الأعضاء الحاليين

بعدما تم الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ، أصبح الاهتمام الأكبر بالشارع يدور حول انتخابات مجلس النواب المقبلة.

حيث تُثار تساؤلات عديدة حول مواعيد إجراء تلك الانتخابات وفرص النواب الحاليين في تلك الانتخابات، ومعايير الاختيار التى ستقوم الأحزاب بالاعتماد عليها في اختيار مرشحيها.

وبدورها تحاول فيتو الإجابة على تلك التساؤلات في التقرير التالي:

مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب

أولا فيما يتعلق بالسؤال عن مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب والجدول الزمني لها.

وفقا للدستور سوف تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب المقبل قبل نهاية المجلس الحالي ب ٦٠ يوم علي الأقل، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المسئولة عن خريطة الجدول الزمني وعملية الانتخابات بالكامل.

ووفقا لمصادر فسوف يتم البدء في انتخابات مجلس النواب 2025 بالإعلان عن الجدول الزمني لسير العملية الانتخابية في الأسبوع الثانى من شهر سبتمبر المقبل، وسيكون فتح باب الترشح في النصف الثاني من شهر سبتمبر، لتنطلق الانتخابات بالخارج لمدة يومين ثم يليها التصويت بالداخل لمدة يومين آخرين في أكتوبر، على أن تعلن نتيجة الجولة الأولى في شهر نوفمبر المقبل، ثم تبدأ جولة الإعادة في شهرى نوفمبر وديسمبر، ثم إعلان النتيجة النهائية في نهاية ديسمبر.

فرص النواب الحاليين

أما عن سؤال بشأن فرص النواب الحاليين في الانتخابات المقبلة.

تكشف مصادر فيتو، عن وجود فرص كبيرة لعدد من النواب الذين يتولون مناصب قيادية بالمجلس الحالي مثل رؤساء اللجان وهم ينتمون إلى حزب الأغلبية حاليا مستقبل وطن، ويتولون مناصب قيادية بالحزب أيضا.

وأضافت المصادر، أيضا هناك عدد من الأعضاء الحاليين أعلنوا انضمامهم لحزب الجبهة الوطنية منذ بداية تشكيله، وهم أيضا سيكون لهم فرصة كبيرة في ظل التوقعات بحصول الحزب على نسبة مناسبة من المقاعد مثلما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ.

وكذلك النواب المنتمين لحزب حماة وطن لديهم فرصة كبيرة في الحفاظ على مقاعدهم في ظل التوقعات بزيادة عدد مقاعد الحزب في الانتخابات المقبلة.

أما النواب الراحلون، من المجلس الحالي، فأغلبهم سيكون من النواب المستقلين بالإضافة إلي عدد من النواب المنتمين للأحزاب حيث يوجد توجه حزبي بالدفع بوجوه سياسية وحزبية جديدة.

معايير اختيار الأحزاب للمرشحين

أما عن سؤال بشأن معايير اختيار الأحزاب للمرشحين، فقد أعلنت عدد من الأحزاب خلال الفترة الأخيرة عن معايير اختيار المرشحين

وكان من بين تلك الأحزاب حزب الجبهة الوطنية حيث أعلن د عاصم الجزار عن أن معايير الاختيار واضحة وتتمثل في الشعبية والنزاهة والسمعة الطيبة والقدرة على خدمة المواطنين، والتعبير عن توجهات وبرامج الحزب تحت القبة.

وأضاف: إن عملية الترشيحات يتم مناقشتها على نطاق واسع لضمان حسن اختيار ممثلي الحزب في مجلس النواب، خاصة أن الجبهة الوطنية يراهن على تحقيق كثير من طموحات الناس في الفصل التشريعي المقبل.

