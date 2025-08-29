الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بـ 290 مليون جنيه، حبس 4 متهمين بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد بقصد الاتجار بقيمة 290 مليون جنيه.

 

حبس 4 بتهمة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد بقصد

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن المتهمين كانوا يستعدون لتهريب شحنة ضخمة من المخدرات عبر الظهير الصحراوي بمدينة رأس سدر.


وبعد تقنين الإجراءات، جرى تتبع المتهمين وضبطهم داخل الصحراء وبحوزتهم أكثر من طن من مخدر الحشيش، و3 أطنان من مخدر الهيدرو.


وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 290 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

بوزارة الداخلية النيابة العامة قطاع مكافحة المخدرات

