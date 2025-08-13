داعية إسلامي يكشف عن 5 أيام يعيشها الإنسان دون أن يدري (فيديو)

أكد الشيخ هشام عبد العزيز الداعية الإسلامي، أن الأيام التي يعيشها الإنسان في حياته 5 أيام، هي يوم مفقود، ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود.

وفسر الداعية الإسلامي خلال لقائه ببرنامج " الدنيا بخير"، تقديم الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، المذاع على فضائية "الحياة"، معنى الخمسة أيام التي يعيشها الإنسان، قائلا: “اليوم المفقود هو أمس، فلا يستطيع الإنسان أن يعمل عملا وينسبه للأمس، ولذلك لا يجب على الإنسان يبكي عليه، فهو يوم أنتهى من حياة الإنسان”.



وعن اليوم المشهود، أكد الداعية الإسلامي: “اليوم المشهود هو اليوم الذى يعيشه الإنسان وهذا أمانة، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينادي هذا اليوم يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فأدخرني، فأنا على عملك شهيد”.



وأضاف: “أم اليوم المورود هو غد، فهو لـ ربنا ولا يجب على الإنسان أن يطلب من الله شيئا، لأن الله لم يطلب من عباده عبادته غدا”، موضحا: “أم اليوم الموعود فهو يوم الممات، فإذ جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون”.

وأوضح: “اليوم الممدود وهو يعني يوم القيامة”.

