البنك الأهلي يخفض عمولة تدبير العملة ( Markup Fees) لـ3% على البطاقات الائتمانية

قرر البنك الأهلي المصري تخفيض عمولة تدبير العملة ( Markup Fees) من 5 إلى 3% على معاملات البطاقات الائتمانية.

وأعلن البنك الأهلى المصرى، إنه يقوم بتوفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر بحد أقصى المبالغ المصرح بحملها قانونا أثناء السفر من خلال المطارات والموانئ المصرية.

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملاء منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

وتقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي، حيث تشمل القائمة ما يلي:

وصلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

