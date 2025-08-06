الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ماذا قال الكينج عن حالته الصحية عقب التأجيل المفاجئ لحفله بمهرجان العلمين؟

منير، فيتو
منير، فيتو

خرج الكينج محمد منير بتصريحات جديدة ليطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية عقب إعلان تأجيل حفله بمهرجان العلمين لمروره بوعكة صحية مفاجئة.

 

الحالة الصحية للكينج

وقال منير: أطمئن كل الجمهور والمحبين اني بخير بعد تعرضي لوعكة صحية  وحاليًّا في مرحلة استكمال العلاج  ولهذا الظرف المرضي الطارئ تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل.
 

متابعًا: وخلال أيام سأقوم باستكمال تسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد وأستعد للحفلات.

 

وتعرض الفنان محمد منير لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، حيث يرقد حاليًا بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد.


وأصدر محمد منير بيانًا رسميًّا، يعلن تأجيل الحفل الذي كان من المفترض أن يحييه بمهرجان العلمين، وجاء البيان كالتالي: “لتعرض النجم محمد منير لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس الجاري ويواصل حاليًّا استكمال علاجه”.

 

يلقي الكينج كل الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفى الذي أجرى فيه الفحوصات الطبية وسيكون في منزله خلال أيام لاستكمال تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد الذي يضم أغاني تحمل معاني انسانية تلمس أحاسيس وملامح الناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكينج محمد منير الفنان محمد منير النجم محمد منير مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين محمد منير

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

قائمة الأهلي في الموسم الجديد 2025ـ2026 بعد إغلاق باب القيد

رسميا، غلق باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية للموسم الكروي الجديد

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

صفقات الأهلي والراحلين عن الفريق بعد غلق باب القيد الصيفي

القبض على التيك توكر طارق بلاك ويل بتهمة بث مقاطع مسيئة على السوشيال ميديا

مفاجأة، محمد صلاح يرحل عن ليفربول رغم تجديد عقده

محمد عبد الجليل يكتب: "الرئيس موصي عليكي!".. قصة بلاغ أمل محسن الذي هزّ البحيرة.. فتاة تتهم صاحب بقالة بالتنمر.. والنجدة تصل في دقائق!

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بقدوم مفاجآت سارة وغير متوقعة

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف الصدِّيق بين ابتلاءين ونعمتين

دار الإفتاء توضح حرمة الاعتداء على الجيران

المزيد
الجريدة الرسمية
ads