ماذا قال الكينج عن حالته الصحية عقب التأجيل المفاجئ لحفله بمهرجان العلمين؟

خرج الكينج محمد منير بتصريحات جديدة ليطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية عقب إعلان تأجيل حفله بمهرجان العلمين لمروره بوعكة صحية مفاجئة.

الحالة الصحية للكينج

وقال منير: أطمئن كل الجمهور والمحبين اني بخير بعد تعرضي لوعكة صحية وحاليًّا في مرحلة استكمال العلاج ولهذا الظرف المرضي الطارئ تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل.



متابعًا: وخلال أيام سأقوم باستكمال تسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد وأستعد للحفلات.

وتعرض الفنان محمد منير لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، حيث يرقد حاليًا بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد.



وأصدر محمد منير بيانًا رسميًّا، يعلن تأجيل الحفل الذي كان من المفترض أن يحييه بمهرجان العلمين، وجاء البيان كالتالي: “لتعرض النجم محمد منير لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس الجاري ويواصل حاليًّا استكمال علاجه”.

يلقي الكينج كل الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفى الذي أجرى فيه الفحوصات الطبية وسيكون في منزله خلال أيام لاستكمال تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد الذي يضم أغاني تحمل معاني انسانية تلمس أحاسيس وملامح الناس.

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