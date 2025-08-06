متى تتحول فتاوى السوشيال ميديا لـ جرائم قانونية؟

في عصر تحكمه السوشيال ميديا، لم يعد من النادر أن يطلق أحدهم بثًا مباشرًا على "فيس بوك" أو "تيك توك" متحدثًا في قضايا الطلاق أو المواريث أو حتى الكفر والإيمان، مقدمًا رأيه باعتباره فتوى شرعية.

رأي القانون في حقوق الإفتاء

وهذا السلوك أصبح خاضعًا لرقابة قانونية مشددة بعد صدور القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم الفتوى العامة، والذي حدد بشكل دقيق من يحق له إصدار الفتاوى، وما هي العقوبات التي تنتظر المخالفين، خاصة على مواقع التواصل.

ولا يحق لأي شخص إصدار أو بث فتوى دينية عامة إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من الجهات الرسمية والجهات المخولة قانونًا بمنح تصاريح الفتوى هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.

ويعتبر نشر الفتاوى على السوشيال ميديا أو من خلال أي وسيلة إعلامية بدون تصريح رسمي، جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين.

وفي حال تكرار المخالفة أو إذا ترتب على الفتوى ضرر عام، تُغلظ العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، مع غرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه.

والفتوى تعرف في القانون بأنها الرأي الشرعي الصادر عن أهل الاختصاص في أمر ديني متعلق بالعقيدة أو العبادة أو المعاملات يؤثر في سلوك الأفراد والمجتمع.

حق الاجتهاد في الدين

من كل ما سبق يتضح أن الإفتاء ليس متروكًا لاجتهاد الأفراد، ولا يسمح به لمجرد ارتداء زي ديني أو امتلاك عدد من المتابعين على منصات التواصل والقانون وضع حدودًا واضحة بين "الرأي الشخصي" و"الفتوى الشرعية"، ليحمي المجتمع من فوضى التأويلات ويمنع استغلال الدين لأغراض الشهرة أو التأثير غير المشروع.

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