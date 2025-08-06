بعد توفير سيارات SOUEAST في مصر، تعرف على مواصفاتها

أعلن الوكيل الحصري لسيارات SOUEAST في مصر، عن بدء تسليم سيارات SOUEAST للعملاء قبل الموعد المحدد، حيث تم تسلم 10 سيارات يوميًا في المتوسط، منها S05,S06,S07,S09، في عدة مناطق على مستوى الجمهورية.

وتتنوع الموديلات بين “S05 –Smart Compact SUV-B”، وهي سيارة ذكية موجهة لفئة الشباب، تأتي مزودة بمحرك 1.5 لتر تيربو يولّد 156 حصان متصل بناقل حركة DCT WET، ما يمنح تجربة قيادة سلسة واستجابة سريعة.

مميزات كابينة القيادة

كما تتميز كابينة القيادة بوجود شاشتين متصلتين بحجم 20.5 بوصة، وشاحن لاسلكي، مقعد كهربائي للسائق،إلى جانب نظام تحكم صوتي ذكي، وإمكانية تشغيل المحرك عن بُعد. كما توفر السيارة أنظمة أمان متقدمة مثل نظام كشف النقطة العمياء، وفتحة سقف كهربائية، إلى جانب خاصية التشغيل الذكي.

أما موديل “S06 – Digital Intelligent SUV-C“ فهو خيار مثالي للتنقل اليومي والسفر، ويُطرح في فئتين هما Highline بمحرك 1.5 لتر تيربو يولّد 156 حصان مع ناقل حركة DCT ستة سرعات، وPremium بمحرك 1.6 لتر تيربو يولّد 197 حصان، مع ناقل حركة DCT سبع سرعات. وتتميز الفئة الأخيرة بفتحة سقف بانورامية 57 بوصة، ومقاعد كهربائية بخاصية التهوية، وشاشة ذكية بحجم 15.6 بوصة، وشاحن لاسلكي سريع، إلى جانب نظام رؤية محيطية بزاوية 540 درجة، ونظام صوتي من سوني 8 سماعات.

كما تدعم السيارة التحكم الصوتي الذكي، وإمكانية تشغيل المحرك عن بُعد، بالإضافة إلى إضاءة داخلية تحاوط الكابينة بالكامل، وتكييف أوتوماتيكي مزدوج المناطق، وشنطة خلفية كهربائية، مع خاصية التشغيل الذكي.

فيما يعد موديل “ S07 – Urban Stylish SUV-C”، فيعد الخيار المثالي للعائلات، بفضل تصميمه الرحب المزود بسبعة مقاعد، ودمجه بين المساحة الواسعة والتكنولوجيا المتقدمة. وهو متاح أيضًا بفئتين Highlineو Premium، بنفس خصائص المحركات السابقة. ويضم تجهيزات متطورة مثل شاشتين متصلتين 26.6 بوصة، وإضاءة داخلية متعددة الألوان.

كما يدعم أنظمة السلامة الذكية مثل نظام كشف النقطة العمياء، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام الحفاظ الفعّال على الحارة المرورية، إلى جانب فتحة سقف بانورامية بقياس 62 بوصة، تمنح الركّاب تجربة قيادة استثنائية.

أما الموديل “S09 – Smart Premium SUV-D” الرائد، صمم للعملاء الباحثين عن الفخامة والأداء العالي، فهو مزود بسبعة مقاعد، ويأتي بمحرك 1.6 لتر تيربو، مع تصميم داخلي فاخر، وفتحة سقف بانورامية 62 بوصة، وشاشة لمس ذكية 15.6 بوصة تدعم أنظمة تشغيل وتطبيقات Apple Car Play وAndroid Auto، إلى جانب مقعد كهربائي للسائق مزود بخاصية التهوية، وشنطة خلفية كهربائية. كما يتمتع برؤية محيطية 540 درجة، وشاحن لاسلكي سريع، وخاصية التشغيل عن بُعد، وإضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان. يضاف إلى ذلك ناقل حركة بتصميم كريستالي، مع خاصيتي التشغيل الذكي، والتحكم الصوتي الذكي، ما يجعل تجربة القيادة متكاملة مليئة بالراحة والابتكار.

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