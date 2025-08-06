سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

شهدت أسعار الأرز اليوم استقرارا ملحوظًا في الأسواق المحلية، ويأتى هذا بالتزامن مع اعلان الحكومة ممثلة فى وزارة التموين عن مباردة لخفض الاسعار بنسبة 20% وذلك بهدف ضبط السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة



وتعتبر سلعة الارز من السلع التى تم طرحها فى مبادرة تخفيض الاسعار ،ويُعد الأرز من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في البيوت المصرية والعربية، حيث يشكل عنصرًا رئيسيًا في النظام الغذائي اليومي للمواطن.

وتستعرض فيتو من خلال السطور التالية سعر الارز بالسوق المحلى

سعر كيلو الارز اليوم فى المبادرة

كيلو الأرز: 28.5 جنيه بدلًا من 30 جنيهًا.









الأرز الأبيض البلدي.. عريض الحبة (كسر 3%)

وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، استقرارًا، حيث سجل سعر الطن نحو 25،000 جنيه للطن

الأرز الأبيض البلدي.. رفيع الحبة (كسر 5%)

و استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، لتبلغ 21،000 جنيه للطن

أسعار الأرز الشعير عريض الحبة



سجلت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" ثباتًا واضحًا في الأسواق المحلية، ليسجل سعر الطن نحو:16،000 جنيه للطن

أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة

وشهدت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" أيضًا استقرارًا ليسجل 14،000 جنيه للطن.

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