تأجيل حفل محمد منير بالعلمين بعد تعرضه لأزمة صحية

تعرض الفنان محمد منير لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، حيث يرقد حاليًا بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد.



وأصدر محمد منير بيانًا رسميًا، يعلن تأجيل الحفل الذي كان من المفترض أن يحييه بمهرجان العلمين، وجاء البيان كالتالي: “نظرا لتعرض النجم محمد منير لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى، تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس الجاري ويواصل حاليا استكمال علاجه”

يلقي الكينج كل الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفي الذي أجرى فيه الفحوصات الطبية وسيكون في منزله خلال أيام لاستكمال تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد الذي يضم أغاني تحمل معاني انسانية تلمس احاسيس وملامح الناس

وخلال الأيام المقبلة يستعيد نشاطه الفني ويستكمل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد وكان طرح له قبل أيام أغنية " أنا الذي " وسبقها دويتو " الذوق العالي " مع النجم تامر حسني وحقق الدويتو نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات.

وكان الكينج محمد منير بدأ موسم الصيف بأغنية "ملامحنا" وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا.

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