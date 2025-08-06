الأربعاء 06 أغسطس 2025
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محافظات

انتشال جثة شاب طافية بنهر النيل بالقليوبية

انتشال جثة بنهر النيل
انتشال جثة بنهر النيل بالقليوبية، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من انتشال جثة شاب طافية بنهر النيل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وذلك دون وجود شبهة جنائية حتى الآن. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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انتشال جثة شاب طافية بنهر النيل بالقليوبية

كان اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية بـالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بوجود جثة طافية بمياه نهر النيل أمام كوبري محمد علي بالقناطر الخيرية.

وعلى الفور، انتقل فريق من قوات الإنقاذ النهري بقيادة العقيد حسن محمود، وتم انتشال الجثة التي تبيّن أنها لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، ويرتدي "تيشرت" أبيض وبنطلون أسود.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات، مع تكثيف الجهود للتعرف على هوية الشاب المتوفى.

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الحماية المدنية بالقليوبية جثة شاب طافية بنهر النيل محافظة القليوبية

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