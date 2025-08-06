مدير "تعليم الإسكندرية" يتابع فعاليات تدريب معلمي الدراسات الاجتماعية

قام الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، بمتابعة تدريب معلمي الدراسات الاجتماعية للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة برامج التنمية المهنية للمعلمين.

يأتي ذلك في إطار استخدام أفضل الممارسات التعليمية من أجل تحسين جودة التعليم وتعزيز نتائج التلاميذ وخلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة، والذي يتم تنفيذه عبر الفيديو كونفرانس حول المنهج المطور الجديد لمادة الدراسات الاجتماعية لصفوف الحلقة الابتدائية في الفترة من 6 أغسطس حتى 10 أغسطس 2025.

وأوضح مدير المديرية أن عدد المستهدفين بالإسكندرية بلغ 1058 معلما، مؤكدا أهمية دور التنمية المهنية في تنمية وتعزيز قدرات وكفاءات المعلمين المهنية، وكان ذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام والحسن القاضي مدير إدارة التعليم الابتدائي.

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