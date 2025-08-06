الأربعاء 06 أغسطس 2025
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رياضة

الزمالك يبدأ خطوات تجديد عقد محمد السيد

محمد السيد
محمد السيد

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة بصدد عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع اللاعب محمد السيد لبحث ملف تجديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

اللاعب يرحب بالبقاء في الزمالك

أوضح المصدر أن محمد السيد أبدى ترحيبًا كبيرًا بتجديد عقده مع الزمالك، تقديرًا للجماهير وثقته في المشروع الجديد للفريق بقيادة الإدارة الحالية.

الزمالك يسعى للحفاظ على القوام الأساسي

تأتي خطوة تجديد عقد محمد السيد ضمن خطة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وتفادي رحيل اللاعبين المؤثرين بشكل مجاني، كما حدث في مواسم سابقة.

 

مفاوضات التجديد تسير بهدوء

وشدد المصدر على أن مفاوضات التجديد بين الطرفين تُدار بشكل هادئ، ومن المتوقع أن تُحسم خلال فترة قصيرة، لا سيما مع رغبة مشتركة في إنهاء الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.

الزمالك يكشف حقيقة وصول عرض رسمي من قطر لضم محمد السيد

ونفى مصدر مسئول داخل نادي الزمالك ما تردد في الساعات الماضية بشأن تلقي النادي عرضًا رسميًا من أحد الأندية القطرية لضم محمد السيد، الظهير الأيمن الصاعد بالفريق الأول.

 

اللاعب مستمر مع الزمالك بالموسم المقبل

وأكد المصدر أن محمد السيد مستمر مع الزمالك، ولا توجد أي نية للتفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشددًا على أن اللاعب يعتبر من أهم العناصر الشابة التي يعوّل عليها الجهاز الفني في خطة بناء الفريق للمواسم المقبلة.

 

إدارة الزمالك لم تتلقّ أي اتصالات بشأن محمد السيد

أوضح المصدر أن الإدارة لم تتلقَّ أي اتصالات رسمية أو غير رسمية من أندية قطرية بخصوص اللاعب، وكل ما يتردد مجرد شائعات تهدف لزعزعة استقرار الفريق، خصوصًا مع اعتماد المدرب الجديد على العناصر الصاعدة ومنحهم فرصة المشاركة بشكل منتظم.

 

الزمالك متمسك باستمرار محمد السيد 

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن النادي يُقدّر إمكانيات محمد السيد، ويضع خطة لتطويره فنيًا، موضحًا أن اللاعب سيحصل على فرص أكبر هذا الموسم، ضمن سياسة الاعتماد على أبناء النادي في المستقبل القريب.
 

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